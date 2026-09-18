Mainz - Das ZDF plant eine neue Sendung mit Jan Böhmermann - und beendet das "Magazin Royale". Man befinde sich in Gespräche über ein mögliches neues Show-Konzept, teilte die Anstalt am Freitag mit. Böhmermanns bisherige Sendung werde zum Jahresende nach mehr als sechs Jahren und 187 Sendungen in der bisherigen Form auslaufen.
Das "Neo Magazin" war 2013 gestartet und wurde später als "Neo Magazin Royale" auf ZDFneo ausgestrahlt, bevor es 2020 als "ZDF Magazin Royale" ins Hauptprogramm des ZDF kam.
ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke sagte, dass die Sendung regelmäßig wichtige Diskurse in der Öffentlichkeit anstoße und zu Recht preisgekrönt sei. Sie freue sich auf die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann und die Möglichkeit, ein neues Show-Kapitel aufzuschlagen.
Das "Neo Magazin" war 2013 gestartet und wurde später als "Neo Magazin Royale" auf ZDFneo ausgestrahlt, bevor es 2020 als "ZDF Magazin Royale" ins Hauptprogramm des ZDF kam.
ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke sagte, dass die Sendung regelmäßig wichtige Diskurse in der Öffentlichkeit anstoße und zu Recht preisgekrönt sei. Sie freue sich auf die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann und die Möglichkeit, ein neues Show-Kapitel aufzuschlagen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur