Evotec hat sich am Freitag deutlich erholt. Die Aktie kletterte auf 3,098 € und markierte damit den höchsten Stand seit gut einer Woche. Auslöser war ein optimistischer Konferenzauftritt, bei dem Finanzchefin Claire Hinshelwood die Richtung vorgab. Leerverkäufer auf dem falschen Fuß Gut vier Prozent Plus auf 3,004 €, und das reichte, um den SDax anzuführen, der an diesem Tag leicht nachgab. Für all jene, die auf fallende Kurse gewettet hatten, war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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