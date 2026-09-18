Ein aktuelles Gerichtsdokument aus dem südlichen Bezirk von New York (SDNY) sorgt gerade an der Wall Street und in der Startup-Szene für reichlich Aufsehen. Das US-Justizministerium und das FBI ermitteln gegen den deutschen Serienunternehmer Wanja Oberhof. Der Vorwurf wiegt schwer: Anlagebetrug (Wire Fraud) in Millionenhöhe rund um das Startup "The Healing Company". Die 19-seitige Anklageschrift (Aktenzeichen 26 MAG 3697) liest sich wie ein klassischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer