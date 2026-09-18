Paris/London/Zürich - Europas Börsen haben nach zwei Erholungstagen am Freitag einen heftigen Rückschlag erlitten. Der EuroStoxx50 weitete im Tagesverlauf seine Verluste aus und schloss 1,37 Prozent tiefer mit 6.236,20 Punkten. Das Wochenminus ist fast identisch mit dem aktuellen Kursrückgang. Für den britischen FTSE 100 ging es am Freitag um 1,50 Prozent auf 10.654,33 Punkte bergab. Der SMI sank um 1,15 Prozent auf 13.786,72 Punkte. Neben den Autowerten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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