Berlin - Angesichts von Medienberichten darüber, dass die Bundesregierung einen "Tankrabatt" und einen "Preisdeckel" für Benzin und Diesel einführen will, kommt von den Grünen Kritik an den Plänen.
Ein weiterer Tankrabatt sei eine schlechte Idee, sagte Michael Kellner, Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion für Energiepolitik, der "Rheinischen Post" (Samstagausgaben).
Er wünsche sich ein Land, das Kinder wenigstens in etwa so liebt wie seine Autos. Bei Kindern werde massiv gespart, Unterhaltsvorschuss gekappt, Elterngeldmonate gekürzt, Kindersofortzuschlag gestrichen, aber bei Diesel und Benzin sei Geld für alle da.
Besser wäre es, gezielt mit einer Direktzahlung zu entlasten, sagte er. Niemand wisse zudem, ob die Senkung ankomme, die Finger der Mineralölkonzerne seien klebrig.
Ein weiterer Tankrabatt sei eine schlechte Idee, sagte Michael Kellner, Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion für Energiepolitik, der "Rheinischen Post" (Samstagausgaben).
Er wünsche sich ein Land, das Kinder wenigstens in etwa so liebt wie seine Autos. Bei Kindern werde massiv gespart, Unterhaltsvorschuss gekappt, Elterngeldmonate gekürzt, Kindersofortzuschlag gestrichen, aber bei Diesel und Benzin sei Geld für alle da.
Besser wäre es, gezielt mit einer Direktzahlung zu entlasten, sagte er. Niemand wisse zudem, ob die Senkung ankomme, die Finger der Mineralölkonzerne seien klebrig.
© 2026 dts Nachrichtenagentur