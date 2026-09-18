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Enapter AG gibt vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das erste Halbjahr 2026 bekannt und ordnet den Vertrieb in den USA neu - Einmalaufwand von EUR 17 Mio.



18.09.2026 / 18:44 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Enapter AG gibt vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das erste Halbjahr 2026 bekannt und ordnet den Vertrieb in den USA neu - Einmalaufwand von EUR 17 Mio. Hamburg, 18.September 2026. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) gibt ihre vorläufigen, ungeprüften Zahlen für das erste Halbjahr 2026 bekannt. Der Umsatz lag demnach bei rund EUR 10,8 Mio. gegenüber EUR 5,6 Mio. in der Vergleichsperiode 2025. Das vorläufige, ungeprüfte EBITDA belief sich auf rund EUR -4,5 Mio. (Vorjahresperiode EUR -8,1 Mio.). Das vorläufige, ungeprüfte EBIT belief sich auf rund EUR -28,5 Mio. (Vorjahresperiode: EUR -11,1 Mio.). Ursächlich hierfür war insbesondere eine nicht zahlungswirksame Wertminderung in Höhe von rund EUR 19,8 Mio. auf der Immobilie in Saerbeck (Enapter Campus). Sie beruht auf der bilanziellen Bewertung des Campus zum 30. Juni 2026 vor dem Hintergrund der am 5. August 2026 bekannt gegebenen Vereinbarung mit Patrimonium und wird im Halbjahresfinanzbericht erläutert. Bereinigt um diesen Effekt hätte das vorläufige, ungeprüfte EBIT bei rund EUR -8,7 Mio. gelegen, nach EUR -11,1 Mio. in der Vergleichsperiode 2025. Zudem hat die Enapter AG beschlossen, die Struktur ihres Vertriebs in den USA neu zu ordnen. Sie hat den Vertrag mit der Clean H2, Inc., ihrem bisherigen exklusiven Vertriebspartner in den USA, außerordentlich gekündigt, nachdem die vertraglich geschuldeten Partnerschafts- und Lizenzgebühren trotz Fälligkeit nicht gezahlt worden sind. Enapter plant den Abschluss einer neuen Vertriebsvereinbarung mit einem anderen Kooperationspartner. In diesem Zusammenhang nimmt Enapter eine Wertberichtigung in Höhe von rund EUR 17 Mio. auf die Forderung gegen die Clean H2, Inc. vor. Sie wird im zweiten Halbjahr 2026 ergebniswirksam und belastet das Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2026 entsprechend. Die Wertberichtigung erfolgt aus bilanziellen Gründen. Die Forderung besteht rechtlich in voller Höhe fort und wird weiterhin geltend gemacht. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde am 5. August 2026 aufgehoben. Enapter wird zu gegebener Zeit eine aktualisierte Prognose veröffentlichen. Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird am 30. September 2026 veröffentlicht. Ende der Insiderinformation Veröffentlicht von

Dr. Jürgen Laakmann

Vorstand



Ende der Insiderinformation

Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:



Erläuterungsteil Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 Der Umsatz hat sich im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt. Insbesondere die fortschreitenden Auslieferungen zu Bestellungen von Systemen der Megawattklasse im Rahmen der italienischen Hydrogen Valley Initiative sind hierfür verantwortlich. Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2026 beträgt EUR 28,8 Mio..

Wertminderung Enapter Campus Saerbeck Der Enapter Campus in Saerbeck gehört der Enapter Immobilien GmbH und dient als Sicherheit für die von Patrimonium gehaltene Unternehmensanleihe. Wie am 5. August 2026 mitgeteilt, übernimmt Patrimonium als Sicherungsgläubigerin den Campus und verwertet ihn auf eigenes Risiko; im Gegenzug entfallen mit Vollzug der Vereinbarung die Anleiheverbindlichkeiten von rund EUR 26 Mio. gegen eine Abgeltung von EUR 5 Mio. und einen auf EUR 2 Mio. begrenzten Besserungsschein. Die Vereinbarung ist noch nicht vollzogen. Die Wertminderung von rund EUR 19,8 Mio. ist die bilanzielle Bewertung des Campus zum 30. Juni 2026 vor diesem Hintergrund; sie ist nicht zahlungswirksam und wird im Halbjahresfinanzbericht erläutert. Neuordnung des Vertriebs in den USA Die Enapter AG hatte Ende 2023 eine exklusive Partnerschafts- und Vertriebsvereinbarung für den US-Markt geschlossen, die Anfang 2024 auf die Clean H2, Inc. übergegangen ist. Die vereinbarten Partnerschafts- und Lizenzgebühren sind überwiegend nicht gezahlt worden; eine im April 2025 vereinbarte Stundung ist ausgelaufen, ohne dass die Zahlungen geleistet wurden, und auch die seither geführten Verhandlungen haben zu keinem Ergebnis geführt. Die Enapter AG hat den Vertrag deshalb außerordentlich gekündigt. Die Forderung besteht rechtlich in voller Höhe fort; die Gesellschaft wird sie weiterhin geltend machen. Die Wertberichtigung von rund EUR 17 Mio. ist nicht zahlungswirksam und trägt dem Umstand Rechnung, dass der Zahlungseingang nach den Bilanzierungsregeln nicht mehr als hinreichend wahrscheinlich angesehen werden kann. Der US-Markt bleibt für Enapter ein wichtiger Absatzmarkt. Die Gespräche mit einem neuen Kooperationspartner über eine nicht exklusive Vertriebsvereinbarung für die USA sind weit fortgeschritten. Ausblick Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 5. August 2026 aufgehoben. Die Gesellschaft bereitet die für das zweite Halbjahr 2026 angekündigte Kapitalerhöhung vor und wird einen aktualisierten Ausblick veröffentlichen, sobald die Planung für 2026 und 2027 validiert ist. Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird am 30. September 2026 veröffentlicht. Über Enapter Enapter ist ein weltweit tätiges Greentech-Unternehmen, das AEM-Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff entwickelt und anbietet. Die Enapter-Gruppe verfügt über Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen sowie internationale Produktionspartnerschaften. Die patentierte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine modulare Bauweise eine effiziente und skalierbare Produktion von grünem Wasserstoff - auch bei schwankender Energieversorgung aus Solar- und Windkraft. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in über 55 Ländern im Einsatz. Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet (ISIN: DE000A255G02). Weiterführende Informationen:

Website: https://www.enapter.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter



Pressekontakt:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de

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