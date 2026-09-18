Wolfsburg/Fürth - Der VfL Wolfsburg hat am Freitagabend zum Auftakt des 6. Spieltags der 2. Bundesliga den SV Darmstadt 98 mit 5:1 geschlagen, während die SpVgg Greuther Fürth und der 1. FC Magdeburg sich 1:1 getrennt haben.



In der Volkswagen-Arena gingen die Gastgeber in der 14. Minute in Führung: Alexander Bernhardsson traf nach Vorlage von Jannik Reese flach über den Innenpfosten. Darmstadt kam durch einen Fehler von Joakim Maehle zurück, den Milan Smit in der 29. Minute zum 1:1 nutzte. Noch vor der Pause stellte Robert Glatzel per Kopf den alten Abstand wieder her (40. Minute).



Nach dem Seitenwechsel hatten die Hessen zunächst mehr vom Spiel. Danach kippte die Partie endgültig zugunsten der Niedersachsen. Bernhardsson erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 (61.), Muhammed Damar erzielte in der 67. Minute sein erstes Tor für den VfL, und Glatzel köpfte nach einer weiteren Reese-Flanke zum Endstand ein (79.).



Mit nun elf Punkten verbessert sich das Team von Trainer Tobias Strobl vorerst auf Rang vier. Darmstadt rutscht auf Platz 17 ab.



Am Ronhof erwischte Magdeburg den besseren Start. Emmanuel Iyoha schloss nach nur fünf Minuten einen langen Ball, den Herbert Bockhorn per Kopf weitergeleitet hatte, zum 0:1 ab. Die Gäste bestimmten das Geschehen, doch Omar Sillah glich in der 20. Minute nach Zuspiel von Klaus für Fürth aus. Der Treffer hatte erst nach einer Überprüfung durch den Videoassistenten wegen einer möglichen Abseitsstellung Bestand. Anschließend verlief die Begegnung ausgeglichen.



Magdeburg steht nun mit zehn Punkten auf Platz fünf, Fürth hat sechs Zähler auf dem Konto und verbessert sich damit auf Rang zehn.





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