New York - Die US-Börsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 51.683 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.651 Punkten 0,2 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.644 Punkten 0,7 Prozent im Plus.
Warren Buffett gab am Freitag den Vorsitz des Verwaltungsrats von Berkshire Hathaway ab. Stattdessen soll er künftig als Chairman Emeritus agieren. Die Aktie reagierte zunächst kaum.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1488 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8705 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.378 US-Dollar gezahlt (+0,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 122,54 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 103,30 US-Dollar, das waren 150 Cent oder 1,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.651 Punkten 0,2 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.644 Punkten 0,7 Prozent im Plus.
Warren Buffett gab am Freitag den Vorsitz des Verwaltungsrats von Berkshire Hathaway ab. Stattdessen soll er künftig als Chairman Emeritus agieren. Die Aktie reagierte zunächst kaum.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1488 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8705 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.378 US-Dollar gezahlt (+0,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 122,54 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 103,30 US-Dollar, das waren 150 Cent oder 1,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
© 2026 dts Nachrichtenagentur