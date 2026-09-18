München - Der FC Bayern München hat den 1. FC Union Berlin am Freitagabend mit 7:0 besiegt und damit einen deutlichen Erfolg zum Auftakt des vierten Bundesliga-Spieltags gefeiert.
Jamal Musiala brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Harry Kane per Foulelfmeter auf 2:0 (39.), ehe Michael Olise drei Minuten später den dritten Treffer erzielte (43.).
Nach dem Seitenwechsel setzte Bayern die offensive Dominanz fort. Kane traf in der 54. Minute zum 4:0 und schnürte damit seinen zweiten Treffer des Abends. Ismael Saibari erhöhte in der 70. Minute auf 5:0.
Danach gehörte die Bühne endgültig Olise: Er erzielte in der 73. Minute das 6:0 und machte drei Minuten später mit seinem dritten Treffer den 7:0-Endstand perfekt.
Union fand über weite Strecken kaum Mittel gegen die Münchner Angriffswucht. Die Berliner mussten damit auch im vierten Saisonspiel eine Niederlage hinnehmen, während Bayern seine klare Führung bis zum Schlusspfiff souverän verwaltete.
Jamal Musiala brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Harry Kane per Foulelfmeter auf 2:0 (39.), ehe Michael Olise drei Minuten später den dritten Treffer erzielte (43.).
Nach dem Seitenwechsel setzte Bayern die offensive Dominanz fort. Kane traf in der 54. Minute zum 4:0 und schnürte damit seinen zweiten Treffer des Abends. Ismael Saibari erhöhte in der 70. Minute auf 5:0.
Danach gehörte die Bühne endgültig Olise: Er erzielte in der 73. Minute das 6:0 und machte drei Minuten später mit seinem dritten Treffer den 7:0-Endstand perfekt.
Union fand über weite Strecken kaum Mittel gegen die Münchner Angriffswucht. Die Berliner mussten damit auch im vierten Saisonspiel eine Niederlage hinnehmen, während Bayern seine klare Führung bis zum Schlusspfiff souverän verwaltete.
© 2026 dts Nachrichtenagentur