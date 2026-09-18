Berlin - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat die Einführung einer Preisobergrenze für Kraftstoffe an Bedingungen geknüpft.
Versorgungssicherheit sei ein hohes Gut, sagte Reiche dem "Handelsblatt". Voraussetzung für den Preisdeckel müsse sein, dass diese gewährleistet sei. Er dürfe nur für missbräuchliche Preisaufschläge angewendet werden.
Die Tatsache, dass elf Raffinerien in Deutschland produzieren, mache Deutschland unabhängiger vom Ausland, sagte die CDU-Politikerin. Das dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden.
Versorgungssicherheit sei ein hohes Gut, sagte Reiche dem "Handelsblatt". Voraussetzung für den Preisdeckel müsse sein, dass diese gewährleistet sei. Er dürfe nur für missbräuchliche Preisaufschläge angewendet werden.
Die Tatsache, dass elf Raffinerien in Deutschland produzieren, mache Deutschland unabhängiger vom Ausland, sagte die CDU-Politikerin. Das dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur