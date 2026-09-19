München (ots) -Eine Woche vor dem Start der neuen EuroLeague-Saison feiert der neue EuroLeague SuperCup in Abu Dhabi seine Premiere: Vor 12.000 Zuschauern gewinnt der amtierende EuroLeague-Champion Olympiakos Piräus im ersten Halbfinale knapp mit 92:90 gegen Fenerbahce Istanbul und zieht ins Finale ein. "Das ist ein harter Saisonstart, aber wir haben es gut hinbekommen und morgen werden wir es auch hinbekommen", gibt sich Donta Hall selbstbewusst. "Es geht nur um Arbeit, es ist ein täglicher Prozess. Wir brauchen mit allen Spielern mehr Zeit. Es waren vielleicht zehn Trainingseinheiten. Unsere Ausführung war nicht schlecht, aber die Intensität und der Wille war wie in einem Playoff-Spiel", erklärt Olympiakos-Coach Georgios Bartzokas. Fenerbahce-Coach Saras Jasikevicius ist nach der Niederlage durchaus angefressen. "Das Gute ist, dass wir das Potenzial gesehen haben. Wir gehen bestimmt vier Mal mit 10 Punkten in Führung und sie kommen nur durch unsere Fehler zurück. Durch billige Dinge. Das ist ein Team auf Final-Four-Level, denen darf man keine billigen Punkte geben!"Im zweiten Halbfinale setzt sich Real Madrid mit 98:95 nach Verlängerung gegen Dubai Basketball durch: Timothe Luwawu-Cabarrot, mit 20 Punkten neben Walter Tavares Reals Topscorer, gleicht für Madrid per Dreier in der regulären Spielzeit zum 88:88 aus. Walkup und Shengelia verfehlen mit Ablauf der Shotclock den Siegtreffer für Dubai. In der Verlängerung behalten die "Königlichen" die Nerven und treffen morgen in der Neuauflage des diesjährigen EuroLeague-Endspiels auf Olympiakos.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom EuroLeague Supercup - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen.Weiter geht's mit dem EuroLeague SuperCup am morgigen Samstag: Ab 15.45 Uhr findet das Spiel um Platz 3 zwischen Dubai Basketball und Fenerbahce Istanbul statt. Ab 18.45 Uhr treffen Real Madrid und Olympiakos Piräus im Finale um den ersten europäischen Titel der Saison aufeinander.Olympiakos Piräus - Fenerbahce Istanbul 92:90 | Halbfinal-Krimi! Piräus fängt Fenerbahce kurz vor Schluss noch abSo kann man sich bei seinem neuen Arbeitgeber vorstellen: Olympiakos-Neuzugang Mbaye Ndiaye mit starker Sequenz und beeindruckenden Putback Slam. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NHlLY2ZGQVVwQk8xT0dyQndkWm16VVBjYStuZGpkbjQrU1VodURNaTB3Zz0=Wilde Szene! Olympiakos schenkt den Ball her, aber Cory Joseph macht mit einem Block die Tür zu. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=YTQxa1c1WGRqUXg1TUkzamxwUXdRRHFSc2xIRHJLejlLL0s0RjUyV3U3TT0=Die Crunch Time! Olympiakos Piräus zieht denkbar knapp ins Supercup-Finale ein. Evan Fournier macht die entscheidenden Punkte, insgesamt kommt er auf 19 Zähler. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZjRodFJQZUgxREdScWhvM3ZXa2VSSUpqVzVqTDNycjYxZlVZVXJ2d2JBbz0=Saras Jasikevicius, Trainer Fenerbahce Istanbul: "Das Gute ist, dass wir das Potenzial gesehen haben. Wir gehen bestimmt viermal mit 10 Punkten in Führung und sie kommen nur durch unsere Fehler zurück. Durch billige Dinge. Das ist ein Team auf Final-Four-Level, denen darf man keine billigen Punkte geben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cVVDejd2dStWWGVDS2twMTl6UzdxY25oS2gxRkJEQmluaWRQdURxd1QvST0=Donta Hall, Olympiakos Piräus: "Ich fühle mich sehr gut, hatte einen solide Sommer. Mein Körper hält und fühlt sich gut an. Es war eine lange Pre-Saison und jetzt geht es los. Das ist dann das Resultat. Wir bewegen uns alle schneller als das letztes Jahr der Fall war. Das schafft auch Raum für mich unter dem Korb. Das ist ein harter Saisonstart, aber wir haben es gut hinbekommen und morgen werden wir es auch hinbekommen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YW9kVDBFcGs3dVdhbSsrM1hzVDZENVRqQnMzanpQaklpZTduRVpNMTMydz0=Georgios Bartzokas, Trainer Olympiakos Piräus: "Die Intensität war wie in einem Playoff-Spiel. Beide hatten den Wunsch zu spielen. Fenerbahce hat versucht ihre Waffen auszuspielen. Sie haben hochprozentig von außen getroffen, haben große Guards. Wir hatten vor allem in der Defensive Probleme in diesem Spiel anzukommen. Die Stopps, die wir generiert haben, kamen in der entscheidenden Phase und das hat uns Selbstbewusstsein gegeben. In der offensive hatten wir ein paar gute Würfe und wir konnten das Spiel gewinnen. Es geht nur um Arbeit, es ist ein täglicher Prozess. Wir brauchen mit allen Spielern mehr Zeit. Es waren vielleicht zehn Trainingseinheiten. Unsere Ausführung war nicht schlecht, aber die Intensität und der Wille war wie in einem Playoff-Spiel." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Si91Y3d6bm1aZFBHZ3VuV0JDR0wwTEZ2MjNTV3pMQWZ0SDIxR0laUnhkND0=Dubai Basketball - Real Madrid 95:98 OT | Overtime-Thriller im 2. Halbfinale!Dreier zum 88:88-Ausgleich - es geht in die Overtime! Timothe Luwawu-Cabarrot, mit 20 Punkten neben Walter Tavares Reals Topscorer, gleicht für Madrid aus, Walkup und Shengelia verfehlen mit Ablauf der Shotclock den Siegtreffer für Dubai. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MmpoQ3lkc2xtYWRNUmJHdWgxM2p3SjJMcjBnQzNVWU4yb2t5Vm9vUFZHOD0="Wunderwurf"! Elie Okobo bläst zur Aufholjagd in der Verlängerung: Hievt mit Ablauf der Shotclock einen Wahnsinns-Dreier durch die Reuse, verwandelt danach einen schwierigen Jumpshot - und bringt Dubai noch einmal auf 93:96 heran. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MVRDK2N3RUVwSFRkY3lnek9MNnJlNXdzaUx0Y2JaVUhLeWxHTWNWaEhPbz0=Entscheidung in der Overtime: Real behält die Nerven und zieht ins Finale ein! McKinley Wright IV bringt Dubai mit zwei verwandelten Freiwürfen auf 95:96 heran, bevor Luwawu-Cabarrot ebenfalls von der Linie Real mit drei Punkten in Fron bringt. McKinley Wright IV verpasst den Dreier zum Ausgleich und Jantunen sichert sich den Rebound und den "Königlichen" den Finaleinzug. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SzFKbjk4UWZFRGpVOFF5dnhnNnZ3OUNhQkI5dzFCTEwwTzhvbjdLQzVxaz0=Madrids Topscorer Walter Tavares und Timothe Luwawu-Cabarrot (jeweils 20 Punkte) nach dem Sieg im Interview - Real-Trainer Martinez lobt Mentalität seines TeamsTimothe Luwawu-Cabarrot zeigt sich sehr angetan von Reals Teamleistung: "Super stolz, super stolz! Das ist bisher das Motto der Saisonvorbereitung: Dem Spiel treu bleiben, dem Spielplan treu bleiben. [...] Selbstvertrauen bewahren, einander vertrauen - genau das haben wir heute gezeigt!"... über die Schlüssel zum Sieg morgen bei der Final-Revanche gegen Olympiakos, um die SuperCup-Premiere zu gewinnen: "Sie haben auch so viele talentierte Spieler. Ich glaube, sie spielen etwas langsamer. Sie kennen sich schon lange. Deshalb müssen wir körperbetonter spielen und unser Spiel durchziehen. Wenn wir gegen jede Mannschaft in der EuroLeague unser Spiel durchziehen, sind wir schwer zu schlagen - und ich glaube, wir können jeden schlagen!"Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WC9DdnBGZFI2c3FkVTc4Nlp1VjB5KzlEVlJPUXFrakhGeUUyYW1tdnVsQT0=Walter Tavares über die Vorbereitung auf das morgige Finale gegen Olympiakos und deren Gangart: "Sie spielen sehr körperbetont. Wir wissen, dass wir nicht zu 100% fit sein werden, aber wir werden mental stark sein und wie heute im Spiel bleiben!"Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Qmg3NUtNbFdBbkY5VzI4NUFwdzhCREt2VFlKYnJNYmt5T2dRMnZqU1Y2VT0=Real-Trainer Pedro Martinez lobt die Mentalität seiner Spieler und deren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit: "Die Einstellung meiner Spieler war gut: Sie haben gekämpft und versucht, sich an die Spielweise von Dubai anzupassen: Tolle, sehr körperbetonte Abwehr. In der zweiten Halbzeit haben wir uns verbessert." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Qkx3UFVrOVVHRm0vU3Niam1rZGkwMnRDZzlEOHlnRUpHWHJOYktPQURqVT0=Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickEuroLeague SuperCupSamstag, 19.09.2026ab 15.45 Uhr: Spiel um Platz 3: Dubai Basketball - Fenerbahce Istanbulab 18.45 Uhr: Finale: Real Madrid - Olympiakos PiräusEuroLeague | 1. SpieltagDonnerstag, 24.09.2026ab 17.45 Uhr: Dubai Basketball - Real Madridab 17.45 Uhr: Hapoel Tel Aviv - FC Bayern Münchenab 19.00 Uhr: EuroLeague-Konferenzab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Zalgiris Kaunasab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - Paris Basketballab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Anadolu Efes Istanbul, Baskonia Vitoria-Gasteiz - Olympiakos Piräusab 20.30 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Maccabi Tel AvivFreitag, 25.09.2026ab 18.45 Uhr: Besiktas Istanbul - Valencia Basketab 19.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Virtus Bolognaab 20.30 Uhr: Partizan Belgrad - Olimpia MailandPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6355059