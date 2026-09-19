La Guitarra verarbeitet bis zu 672 Tonnen täglich. Zwei 1.500 kW-Generatoren sichern den Betrieb, während der Ausbau auf bis zu 1.500 Tonnen und Del Toro neue Wachstumsoptionen eröffnen.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.! · Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sierra Madre Gold and Silver Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 19.09.2026, 9:50 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (WKN: A3CM97) verbindet bei La Guitarra wieder laufende Produktion mit einem konkreten Ausbaupfad. Die am 10. September gemeldete vollständige Inbetriebnahme von zwei 1.500 kW-Dieselgeneratoren adressiert dabei einen operativen Engpass: Von Januar bis August 2026 stand die Produktionsanlage 278 Stunden wegen Unterbrechungen der öffentlichen Stromversorgung still. Parallel zeigen die Q2-Zahlen einen Umsatz von 8,23 Mio. US-Dollar und einen Bruttogewinn von 1,58 Mio. US-Dollar. Der nächste Katalysator ist die Umsetzung der ersten Ausbauphase auf 750 bis 800 Tonnen pro Tag. Bis Ende des dritten Quartals 2027 soll die Kapazität nach Unternehmensplanung auf 1.200 bis 1.500 Tonnen steigen.

La Guitarra bildet das operative Fundament

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (WKN: A3CM97) ist auf Gold und Silber fokussiert und in Mexiko aktiv. Das operative Zentrum bildet La Guitarra im Bundesstaat Estado de México. Der vollständig genehmigte Komplex umfasst eine Untertagemine und eine Aufbereitungsanlage mit einer ursprünglichen Kapazität von 500 Tonnen pro Tag. Nach mehrjährigem Stillstand wurde die kommerzielle Produktion am 1. Januar 2025 wieder aufgenommen.

Das zweite Quartal zeigt Fortschritte und Potenzial

Die am 27. August veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal 2026 zeigen einen laufenden Betrieb mit wachsendem Umsatz. Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) verkaufte 123.483 Unzen Silberäquivalent und erzielte 8,23 Mio. US-Dollar Nettoumsatz sowie 1,58 Mio. US-Dollar Bruttogewinn. Im ersten Halbjahr erreichte das bereinigte EBITDA 3,5 Mio. US-Dollar gegenüber 2,6 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Auch der Anlagendurchsatz hat sich erhöht: Im August wurden zeitweise bis zu 672 Tonnen pro Tag verarbeitet, rund 34% mehr als die ursprüngliche Kapazität von 500 Tonnen. Parallel arbeitet das Unternehmen am Hochfahren der höhergradigen Bereiche Coloso und Nazareno.

Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt jedoch, dass die Entwicklung noch nicht linear verläuft: Die verkauften Silberäquivalent-Unzen lagen im Q2-2026 unter dem Vorjahreswert von 173.562 Unzen, während der Umsatz dank höherer realisierter Metallpreise stieg. Zugleich erhöhten sich die Cash Kosten je produzierter Unze Silberäquivalent auf 49,28 US-Dollar, die Gesamtförderkosten AISC lagen bei 54,73 US-Dollar. Das unterstreicht, dass der geplante Ausbau erst durch stabilere Abläufe und eine bessere Auslastung seine volle Wirkung entfalten muss.

Zum 30. Juni verfügte das Unternehmen über 22,2 Mio. US-Dollar Cash und 25,0 Mio. US-Dollar Working Capital. Diese Mittel sollen nach Unternehmensplanung den weiteren Ausbau von La Guitarra und die Entwicklung der übrigen Projekte unterstützen.

Eigene Stromversorgung beseitigt einen Engpass

Eine wichtige operative Verbesserung wurde am 10. September gemeldet. Sierra Madre hat zwei Dieselgeneratoren mit jeweils 1.500 kW an der Aufbereitungsanlage von La Guitarra installiert und vollständig in Betrieb genommen. Generatoren, Umspannstation und Steuerung wurden getestet und funktionieren laut Unternehmen auf dem vorgesehenen Leistungsniveau. Zusätzlich ist für Coloso und Nazareno ein 1.250 kW-Generator vorgesehen.

Der Hintergrund ist relevant: Denn zwischen Januar und August 2026 stand die Produktionsanlage wegen Unterbrechungen der öffentlichen Stromversorgung insgesamt 278 Stunden still. Das entspricht mehr als elf Tagen verlorener Produktionszeit. Die zusätzliche Eigenstromversorgung soll wetterbedingte Ausfälle reduzieren und kann damit die operative Planbarkeit verbessern.

East District eröffnet Explorationspotenzial

Neben der kurzfristigen Produktionssteigerung bleibt die Exploration ein wichtiger Bestandteil der Strategie. Für den East District von La Guitarra erhielt Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (WKN: A3CM97) im Juli die SEMARNAT-Genehmigung für 22 Bohrplattformen. Das Programm umfasst zunächst rund 30.000 Bohrmeter und soll bis zu 30 kartierte Aderstrukturen testen.

Die geologische Arbeit baut auf Oberflächenkartierung, zugänglichen alten Grubenbauen, historischen Daten und einem 3D-Modell der Aderstrukturen auf. Das Ziel ist, zusätzliche Mineralisierung innerhalb des bereits erschlossenen Distrikts zu identifizieren. Die räumliche Nähe zur bestehenden Infrastruktur könnte die spätere Integration neuer Ressourcen erleichtern.

Quelle: Sierra Madre Gold & Silver

Die bestehende Infrastruktur ist der entscheidende Vorteil des Neustarts. Phase I sieht einen Ausbau auf 750 bis 800 Tonnen pro Tag vor, Phase II anschließend auf 1.200 bis 1.500 Tonnen pro Tag. Die erste Stufe soll noch vor Ende des dritten Quartals 2026 in Betrieb gehen, die zweite bis Ende des dritten Quartals 2027.

Del Toro erweitert die Plattform

Mit der im Juni abgeschlossenen Übernahme der Del-Toro-Silbermine in Zacatecas hat Sierra Madre. einen weiteren ehemals produzierenden, vollständig genehmigten Standort übernommen. Die Transaktion umfasst eine Barzahlung von 20 Mio. US-Dollar, 10,87 Mio. Aktien zu einem zugrunde gelegten Preis von 1,30 CAD je Aktie sowie weitere mögliche Meilensteinzahlungen. In der Überschrift der Mitteilung wird ein Gesamtvolumen von bis zu 60 Mio. US-Dollar genannt.

Quelle: First Majestic Silver

Del Toro ist damit keine reine Greenfield-Option. Das Projekt verfügt über historische Infrastruktur und Produktionserfahrung. Sierra Madre hat mit der geologischen Neukartierung und Probenahme begonnen, nach Unternehmensplanung soll die Ressourcenerweiterungsbohrung voraussichtlich Mitte 2027 starten. Die Perspektive ist ein möglicher zweiter mexikanischer Produktionsstandort neben La Guitarra.

Tepic bleibt die langfristige Option

Eine weitere langfristige Option bietet das Tepic-Projekt im Bundesstaat Nayarit. Das rund 2.612,5 Hektar große Projekt liegt im mexikanischen Silber-Gold-Gürtel und weist eine historische Ressource auf. Frühere metallurgische Untersuchungen zeigten laut Unternehmen gute Gewinnungsraten für Gold und Silber.

Quelle: Sierra Madre Gold & Silver

Tepic befindet sich deutlich früher im Entwicklungszyklus als La Guitarra. Das Projekt ist als längerfristige Explorations- und Entwicklungsoption zu betrachten und nicht als kurzfristiger Produktionsbeitrag.

Mehrere Katalysatoren treffen auf Umsetzungsrisiken

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (WKN: A3CM97) verfügt damit über mehrere klar unterscheidbare Werttreiber: La Guitarra liefert bereits Umsatz und soll über höhere Durchsätze wachsen. Der East District bietet Explorationspotenzial innerhalb eines bestehenden Bergbaudistrikts. Del Toro erweitert die operative Basis um einen zweiten historischen Minenstandort, während Tepic eine langfristige Option darstellt.

Der zentrale kurzfristige Meilenstein bleibt die erfolgreiche Umsetzung der ersten Ausbauphase von La Guitarra. Erst wenn die geplanten Kapazitäten technisch erreicht und mit ausreichend geeignetem Erz beschickt werden können, lässt sich daraus nachhaltig höhere Produktion ableiten. Zusätzlich müssen Stromversorgung, Kosten, Gewinnungsraten und der Ramp-up der höhergradigen Bereiche stabil zusammenwirken.

Fazit: Sierra Madre vor überprüfbaren Meilensteinen

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (WKN: A3CM97) hat mit dem Produktionsneustart von La Guitarra eine operative Basis geschaffen. Die Q2-Zahlen zeigen Umsatz, Bruttogewinn und einen zeitweise deutlich höheren Durchsatz. Die neue Eigenstromversorgung wird für eine noch stabilere Produktion sorgen.

Entscheidend wird nun, ob der Ausbau auf zunächst 750 bis 800 Tonnen und anschließend auf bis zu 1.500 Tonnen pro Tag planmäßig umgesetzt werden kann. Der Abschluss der Phase I, stabilere Kosten und der Beginn der East-District-Bohrungen sind die nächsten Merkmale, die es im Auge zu halten gilt.

Mit Del Toro und Tepic verfügt Sierra Madre (WKN: A3CM97) darüber hinaus über zusätzliche Optionen. Deren langfristiger Wert hängt jedoch davon ab, ob die Gesellschaft Ressourcenerweiterung, Finanzierung und mögliche Produktionsentscheidungen erfolgreich umsetzt. Die zentrale Unsicherheit bleibt damit die Umsetzung der Unternehmensplanung, nicht die Zahl der angekündigten Projekte.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

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Redaktionelle Quellen und Methodik

Dieser Beitrag beruht auf öffentlich zugänglichen Informationen und Primärquellen der Sierra Madre Gold and Silver Ltd. Berücksichtigt wurden insbesondere die vom Unternehmen veröffentlichten Unternehmensmeldungen, Projektseiten, technischen Veröffentlichungen und öffentlich zugänglichen Finanzinformationen.

Als wesentliche Quellen für diesen Beitrag dienten insbesondere:

Unternehmensmeldung vom 22. Juni 2026: Sierra Madre and First Majestic Announce Closing of Acquisition of the Del Toro Silver Mine for up to US$60M

Unternehmensmeldung vom 14. Juli 2026: Sierra Madre Receives Permit to Start East District Exploration Drilling

Unternehmensmeldung vom 27. August 2026: Sierra Madre Reports Solid Q2 2026 Financial Results, Advances Growth Plans

Unternehmensmeldung vom 10. September 2026: Sierra Madre Onsite Power Generation Fully Functional at La Guitarra

Ergänzende öffentlich zugängliche Unternehmensinformationen von Sierra Madre Gold and Silver Ltd., insbesondere zum La-Guitarra-Komplex und zum Tepic-Projekt.

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