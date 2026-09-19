Berlin - Die Bundesregierung verstärkt ihre Werbung für den Standort Deutschland. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im kommenden Januar will sie ein Deutsches Haus einrichten. Entsprechende Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" hat eine Sprecherin von Digitalminister Karsten Wildberger bestätigt. Wildberger treibt das Haus gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU) voran.
Laut der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ist der Mietvertrag unterschrieben, das Haus stehe auf der Promenade, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kongresszentrum, wo der offizielle Teil des Forums stattfindet.
In dem Haus bündele man den deutschen Auftritt und präsentiere Deutschland gegenüber internationalen Entscheidern als attraktiven Investitionsstandort, starken Wirtschafts- und Technologiestandort und verlässlichen Partner, hieß es aus dem Digitalministerium gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Auch die anderen Ministerien seien eingeladen, sich einzubringen. Stattfinden könnten dort öffentliche Diskussionen, aber auch vertrauliche Gespräche, zudem Vereinbarungen über Partnerschaften und Investitionen.
Laut der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ist der Mietvertrag unterschrieben, das Haus stehe auf der Promenade, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kongresszentrum, wo der offizielle Teil des Forums stattfindet.
In dem Haus bündele man den deutschen Auftritt und präsentiere Deutschland gegenüber internationalen Entscheidern als attraktiven Investitionsstandort, starken Wirtschafts- und Technologiestandort und verlässlichen Partner, hieß es aus dem Digitalministerium gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Auch die anderen Ministerien seien eingeladen, sich einzubringen. Stattfinden könnten dort öffentliche Diskussionen, aber auch vertrauliche Gespräche, zudem Vereinbarungen über Partnerschaften und Investitionen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur