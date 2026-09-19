KI-Chefs wie Amodei und Altman fordern selbst eine Vollbremsung, Chipwerte gerieten prompt unter Druck. Doch Investor Michael Burry hält die Warnungen für einen Deckmantel. Ein Marktexperte widerspricht. An den Börsen sorgte am Montag ein ungewöhnlicher Schulterschluss für Nervosität: Anthropic-Chef Dario Amodei forderte eine kontrolliertere Entwicklung der leistungsfähigsten Modelle Künstlicher Intelligenz (KI), öffentlich unterstützt von Sam Altman, Demis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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