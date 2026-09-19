München - Das 191. Oktoberfest ist offiziell eröffnet. Münchens neuer Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) benötigte am Samstagmittag um Punkt 12 Uhr bei seiner Premiere zwei Schläge, um das erste Bierfass anzuzapfen.
Es war entsprechend das erste Mal, dass Krause, der das Amt im Mai angetreten hatte, diese Aufgabe übernahm. Anschließend sprach er die traditionellen Worte "O'zapft is! Auf eine friedliche Wiesn!" Und ebenfalls wie es die Tradition verlangt, bekam der amtierende Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die erste Maß überreicht.
Das größte Volksfest der Welt dauert 16 Tage, vom 19. September bis 4. Oktober. Rund sechs Millionen Gäste aus aller Welt werden erwartet.
Es war entsprechend das erste Mal, dass Krause, der das Amt im Mai angetreten hatte, diese Aufgabe übernahm. Anschließend sprach er die traditionellen Worte "O'zapft is! Auf eine friedliche Wiesn!" Und ebenfalls wie es die Tradition verlangt, bekam der amtierende Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die erste Maß überreicht.
Das größte Volksfest der Welt dauert 16 Tage, vom 19. September bis 4. Oktober. Rund sechs Millionen Gäste aus aller Welt werden erwartet.
© 2026 dts Nachrichtenagentur