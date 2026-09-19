Kaiserslautern/Karlsruhe/Kiel - Am 6. Spieltag der 2. Bundesliga hat der 1. FC Kaiserslautern einen knappen 1:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig erzielt. Das entscheidende Tor fiel in der 73. Minute durch Erencan Yardimci, der nach einem schnellen Konter den Ball über den gegnerischen Torwart in die lange Ecke hob. Trotz intensiver Bemühungen gelang es den Gästen nicht, den Ausgleich zu erzielen.



In Karlsruhe setzte sich zeitgleich der 1. FC Nürnberg mit 1:0 gegen den Karlsruher SC durch. Mohamed Ali Zoma erzielte in der 31. Minute das einzige Tor der Partie, als er nach einer schnellen Kombination im Strafraum frei zum Abschluss kam und den Ball in die obere rechte Ecke schoss. Der KSC bemühte sich um den Ausgleich, konnte jedoch die gut organisierte Nürnberger Abwehr nicht überwinden. Der FCN legte damit im Duell um die Tabellenführung mit Hertha BSC vor.



Holstein Kiel und der VfL Osnabrück trennten sich schließlich mit einem 1:1-Unentschieden. Kiel ging kurz vor der Halbzeitpause durch einen verwandelten Elfmeter von Phil Harres in Führung. Osnabrück gelang in der 72. Minute der Ausgleich, als Hiroki Sekine unglücklich eine Flanke ins eigene Tor abfälschte. Drei Minuten später flog auch noch Holstein-Verteidiger David Zec mit Gelb-Rot vom Platz. Beide Teams hatten in der Schlussphase noch Chancen, den Siegtreffer zu erzielen, doch es blieb beim Remis.





© 2026 dts Nachrichtenagentur