Nvidia-Chef Jensen Huang legt nach: Im kommenden Jahr erwartet er einen doppelt so hohen Chipabsatz wie in diesem Jahr. Die KI-Welle rollt weiter - von KI-Bremse keine Spur. Gleichzeitig:
GE-Vernova-Chef Scott Strazik lieferte diese Woche ebenso neue Erkenntnisse: Er stellt einen Auftragsbestand von 200 Mrd. $ bereits Anfang 2027 in Aussicht. Dank starker und nachhaltiger Nachfrage wird bereits der erwartete Auftragseingang im dritten Quartal den Weg zu dieser Marke ebnen. Der Backlog schafft hohe Umsatzvisibilität und ermöglicht bei steigender Auslastung höhere Margen. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass GE VERNOVA spätestens zum Investorentag am 9. Dezember gute News im Gepäck haben wird. Das ist interessant - aber:
Wir haben zwei deutsche Marktführer in dieser Woche auf einer Energy-Konferenz getroffen mit glänzenden Perspektiven - sogar über 2030 hinaus mit echten Margensprüngen über das Service-Geschäft. Die Visibilität ist erstaunlich hoch. Meine Empfehlung:
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Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe
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