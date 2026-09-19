Kopenhagen - Die Generalstabschefs der Nato-Mitgliedstaaten haben am Samstag den deutschen Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, zum künftigen Vorsitzenden des Nato-Militärausschusses gewählt. Er soll Mitte 2027 die Nachfolge des italienischen Admirals Giuseppe Cavo Dragone antreten. Bei der Wahl setzte er sich gegen die Generalstabschefin der kanadischen Streitkräfte, Jennie Carignan, durch.



Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erklärte erwartungsgemäß, die Wahl von Breuer sei "eine ausgezeichnete Nachricht für das Bündnis". Die Bedrohung vor allem durch Russland nehme zu, die europäischen Partner müssten sich gleichzeitig noch intensiver um ihre eigene Sicherheit und konventionelle Abschreckung kümmern. "Breuer ist genau der Richtige, um diese Prozesse im Team mit den Alliierten zu einem Erfolg zu führen", so Pistorius. Bis zum Wechsel zur Nato bleibe Breuers Fokus uneingeschränkt auf seinen Aufgaben als Generalinspekteur der Bundeswehr.



Der Nato-Militärausschuss ist das höchste militärische Beratungsgremium der Nato und berät die politischen Entscheidungsträger in allen militärischen Fragen. Er koordiniert die Streitkräfte der Mitgliedstaaten und unterstützt dabei, politische Nato-Beschlüsse in konkrete militärische Planungen und Maßnahmen umzusetzen. Dadurch bildet er eine wichtige Schnittstelle zwischen der politischen Führung und der militärischen Ebene der Nato.





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