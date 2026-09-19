Frankfurt am Main - Am 4. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga haben sich Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg mit einem 2:2 unentschieden getrennt.



In der 10. Minute erzielte Younes Ebnoutalib den Führungstreffer für die Hausherren. Ein langer Ball von Frankfurts Verteidiger Lilian Brassier hatte einen langen Ball auf seinen Teamkollegen Jonathan Burkardt gespielt, der die Kugel mit der Brust annahm und anschließend Eintrachts Mittelfeldspieler Ritsu Doan im gegnerischen Strafraum bediente. Letzterer legte daraufhin das Leder quer zu seinem Teamkollegen Ebnoutalib, der nur noch ins leere Tor einschieben musste.



In der 34. Minute gelang Freiburg der Ausgleichstreffer durch Derry Scherhant. Zunächst hatte Igor Matanovic an der Mittellinie den Ball behauptet und ihn sofort zu seinem Teamkollegen Yannik Engelhardt weitergeleitet, der daraufhin auf der linken Seite Makengo bediente. Letzterer spielte das Leder zu seinem Teamkollegen Derry Scherhant in den Lauf, der im Strafraum mit rechts abzog. Eintrachts Torhüter Noah Atubolu war zwar an dem Flachschuss noch dran, aber konnte ihn nicht mehr abwehren.



Kurz darauf erzielte Burkardt in der 36. Minute den erneuten Führungstreffer für die Hausherren. Nach einem Eckball von der rechten Seite köpfte Frankfurts Verteidiger Robin Koch den Ball vor das Tor, wo Burkardt aus kurzer Distanz traf.



Nach der Halbzeitpause erzielte Yuito Suzuki in der 48. Minute den erneuten Ausgleichstreffer für die Gäste. Makengo hatte seinen Teamkollegen Scherhant über die linke Seite geschickt, der überlegt auf den zweiten Pfosten flankte, wo Suzuki eingelaufen kam und den Ball mit der rechten Innenseite wuchtig ins Tor beförderte.



Durch das Unentschieden behauptet Frankfurt zunächst den 9. Tabellenplatz, während Freiburg vorerst den 2. Rang belegt.



Die weiteren Ergebnisse: Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 3:4, Hamburger SV - 1. FC Köln 2:1, Werder Bremen - FC Augsburg 3:2.





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