Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Sandro Wagner als neuen Cheftrainer verpflichtet. Wagner habe einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben und werde am kommenden Montag erstmals das Training leiten, teilte der Verein am Samstagabend mit.



"Sandro Wagner ist sicherlich eine Persönlichkeit, die man im deutschen Fußball kennt. Was uns extrem überzeugt hat, war, dass er sich wirklich intensiv mit Hannover 96, unserem Kader und dem bisherigen Saisonverlauf auseinandergesetzt hatte und so in den Gesprächen außergewöhnlich gut vorbereitet war", sagte Jonas Boldt, der Geschäftsführer Sport von Hannover 96. Er sei ein Typ, "der akribisch arbeitet" und für die Aufgabe brenne. "Der Austausch ging dementsprechend schnell in die Tiefe, sodass wir sehr klar zum Entschluss gekommen sind, dass Sandro der richtige Mann für uns ist. Mit ihm gemeinsam wollen wir die sportliche Zukunft von Hannover 96 erfolgreich gestalten", so Boldt weiter.



Zuletzt hatte Wagner den FC Augsburg in der vergangenen Saison trainiert. Er wurde aber bereits nach 14 Pflichtspielen entlassen. Zuvor war Wagner von September 2023 bis Mitte 2025 Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Julian Nagelsmann.





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