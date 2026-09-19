München - Der ehemalige Co-Trainer des FC Bayern München, Peter Hermann, ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 74 Jahren, teilte der Verein am Samstagabend mit. Hermann war 2013 beim ersten Triple-Sieg des FC Bayern der Co-Trainer des damaligen Cheftrainers Jupp Heynckes.



"Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie, den Angehörigen und den vielen Weggefährten von Peter Hermann. Er spielte unter Dettmar Cramer, später unterstützte er mit seinem Fachwissen und seiner stets bodenständigen Art Trainergrößen wie Jupp Heynckes, Dragoslav Stepanovic oder Berti Vogts - der Fußball lebt nicht zuletzt von Persönlichkeiten wie Peter Hermann, die nicht immer im Rampenlicht stehen und dennoch dafür sorgen, dass immer alles glänzt. Das historische Triple 2013 ist auch mit seinem Namen verbunden", sagte FCB-Präsident Herbert Hainer.



Insgesamt gewann Hermann als Co-Trainer mit dem FC Bayern einmal die Champions League, drei deutsche Meisterschaften, zwei DFB-Pokale und zwei deutsche Supercups. Im Oktober 2017 heuerte Hermann ein zweites Mal beim FC Bayern unter dem damaligen Cheftrainer Heynckes an und blieb auch nach dessen Abschied im Sommer 2018. Anschließend war er ein Jahr lang Co-Trainer unter dem damaligen Cheftrainer Niko Kovac.



Zuletzt war Hermann bis Ende 2022 als Co-Trainer bei Borussia Dortmund unter dem damaligen Cheftrainer Edin Terzic tätig.





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