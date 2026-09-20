Berlin - Die AfD bleibt bundesweit stärkste Kraft in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommt die AfD unverändert auf 29 Prozent.
Dahinter folgt die CDU/CSU wie in der Vorwoche mit 20 Prozent sowie die Grünen mit 14 Prozent. Die SPD bleibt unverändert bei 13 Prozent. Verbessern kann sich die Linke um einen Prozentpunkt auf 11 Prozent. Auch die FDP legt um einen Prozentpunkt zu und kommt auf 5 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) liegt bei 3 Prozent. Die sonstigen Parteien bekommen 5 Prozent (-2 Prozentpunkte).
Für die "Bild am Sonntag" befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.202 Personen im Zeitraum vom 14. bis zum 18. September 2026. Die Frage lautete: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen"
Dahinter folgt die CDU/CSU wie in der Vorwoche mit 20 Prozent sowie die Grünen mit 14 Prozent. Die SPD bleibt unverändert bei 13 Prozent. Verbessern kann sich die Linke um einen Prozentpunkt auf 11 Prozent. Auch die FDP legt um einen Prozentpunkt zu und kommt auf 5 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) liegt bei 3 Prozent. Die sonstigen Parteien bekommen 5 Prozent (-2 Prozentpunkte).
Für die "Bild am Sonntag" befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.202 Personen im Zeitraum vom 14. bis zum 18. September 2026. Die Frage lautete: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen"
© 2026 dts Nachrichtenagentur