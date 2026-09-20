LÜBECK (dpa-AFX) - Der US-Laserhersteller Coherent hat an seinem Standort in Lübeck einen Neubau eröffnet. Der Ausbau schaffe zusätzliche Kapazitäten für die Entwicklung und Produktion von Hochpräzisionslasern und optischen Technologien, die etwa bei der Halbleiterfertigung oder der Medizintechnik genutzt werden, teilte das Unternehmen mit. Insgesamt investierte Coherent 46 Millionen Euro in die Erweiterung.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther nannte die Investition ein starkes Signal für Schleswig-Holstein als Standort für Industrie und Innovation. Coherent beweise, dass international erfolgreiche Hightechproduktion im Norden wachsen könne. "Der Neubau steht für ein klares Bekenntnis zum Medizinstandort Lübeck", betonte der CDU-Politiker

"Lübeck ist ein wichtiger Teil des globalen Innovations- und Fertigungsnetzwerks von Coherent und verfügt über eine große Expertise bei Lasertechnologien, die einige der weltweit fortschrittlichsten Anwendungen ermöglichen", sagte der Coherent-Ceo Jim Anderson. Mit der Investition stärke das Unternehmen nicht nur seine Wachstums- und Innovationskraft, sondern bekräftige auch sein langfristiges Engagement für moderne Hightech-Fertigung in Deutschland.

40-jähriges Jubiläum in Lübeck



Bereits 2022 investierte das Unternehmen mehr als 50 Millionen Euro in die erste Ausbaustufe am Estlandring in Lübeck. Mit der Eröffnung der zweiten Ausbaustufe umfasst der Standort den Angaben nun rund 27.000 Quadratmeter. Lübeck ist damit der größte Forschungs- und Fertigungsstandort von Coherent in Deutschland.

Mehr als 550 Mitarbeitende entwickeln und produzieren hier laut dem Unternehmen moderne Lasertechnologien und optische Komponenten. Die Erweiterung falle zudem mit dem 40-jährigen Jubiläum von Coherent in Lübeck zusammen. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und ist heute nach eigenen Angaben in mehr als 20 Ländern tätig./xil/DP/zb