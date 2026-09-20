Unterföhring (ots) -
Starker Abend für "The Voice of Germany" auf ProSieben. Starkes Wochenende für TVOG und die besten Stimmen des Landes. Auf ProSieben holt die vierte Ausgabe der Blind Auditions am Samstagabend in der Overnight-Betrachtung wunderbare 11,9 Prozent Marktanteil (Senderzielgruppe der 14- bis 49-jährigen Z.). Und auch bei den 14- bis 59-Jährigen ist TVOG am Samstag Programm: ProSieben verbucht in der Zielgruppe tolle 10,2 Prozent Marktanteil und gewinnt in beiden Zielgruppen die Prime Time (20:15-23:15 Uhr). Insgesamt sehen 2,9 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 J.) TVOG am Samstag.
Am Freitag, 25. September, zeigt SAT.1 die nächste Ausgabe der Blind Auditions. Welche Talente dort zu sehen sind, finden Sie mit allen Infos und Bildern zum Download auf der TVOG-Presseseite unter presse.prosiebensat1.com.
Die neue Staffel "The Voice of Germany" - freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und samstags auf ProSieben. Auf Joyn gibt es direkt im Anschluss immer schon die nächste Folge exklusiv vorab.
Basis: Marktstandard TV
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 20.09.2026 (vorläufig gewichtet)
Pressekontakt:
Carina Castrovillari
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1108
email: carina.castrovillari@seven.one
Photo Production & Editing
Nadine Vaders
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161
email: nadine.vaders@seven.one
ProSieben
Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group
Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6355323
Starker Abend für "The Voice of Germany" auf ProSieben. Starkes Wochenende für TVOG und die besten Stimmen des Landes. Auf ProSieben holt die vierte Ausgabe der Blind Auditions am Samstagabend in der Overnight-Betrachtung wunderbare 11,9 Prozent Marktanteil (Senderzielgruppe der 14- bis 49-jährigen Z.). Und auch bei den 14- bis 59-Jährigen ist TVOG am Samstag Programm: ProSieben verbucht in der Zielgruppe tolle 10,2 Prozent Marktanteil und gewinnt in beiden Zielgruppen die Prime Time (20:15-23:15 Uhr). Insgesamt sehen 2,9 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 J.) TVOG am Samstag.
Am Freitag, 25. September, zeigt SAT.1 die nächste Ausgabe der Blind Auditions. Welche Talente dort zu sehen sind, finden Sie mit allen Infos und Bildern zum Download auf der TVOG-Presseseite unter presse.prosiebensat1.com.
Die neue Staffel "The Voice of Germany" - freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und samstags auf ProSieben. Auf Joyn gibt es direkt im Anschluss immer schon die nächste Folge exklusiv vorab.
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