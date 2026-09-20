Riad - Die Huthi-Rebellen im Jemen haben nach eigenen Angaben Raketen- und Drohnenangriffe auf "sensible" Ziele in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad durchgeführt. Medienberichten zufolge wurde eine ballistische Rakete abgefangen. Stunden zuvor waren Flammen und Rauch in der Nähe des Flughafens der Stadt zu sehen.
Die von Saudi-Arabien geführten Koalitionsstreitkräfte bestätigten, dass die Rebellen einen Angriff auf die Hauptstadt unternommen hatten. Der saudische Zivilschutz hatte in der Nacht zuvor Telefonwarnungen über mögliche Luftangriffe in Riad und der östlich gelegenen Stadt Al-Kharj verschickt. Mindestens eine Explosion wurde gehört, jedoch wurden keine Opfer oder Schäden gemeldet.
Die Huthis, die große Teile des Jemens kontrollieren, führen seit der Erklärung einer Seeblockade gegen Riad im Juli Angriffe auf Saudi-Arabien durch. Der jüngste Angriff erfolgte als Reaktion auf einen Angriff auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa, die derzeit von den Huthis kontrolliert wird.
Die von Saudi-Arabien geführten Koalitionsstreitkräfte bestätigten, dass die Rebellen einen Angriff auf die Hauptstadt unternommen hatten. Der saudische Zivilschutz hatte in der Nacht zuvor Telefonwarnungen über mögliche Luftangriffe in Riad und der östlich gelegenen Stadt Al-Kharj verschickt. Mindestens eine Explosion wurde gehört, jedoch wurden keine Opfer oder Schäden gemeldet.
Die Huthis, die große Teile des Jemens kontrollieren, führen seit der Erklärung einer Seeblockade gegen Riad im Juli Angriffe auf Saudi-Arabien durch. Der jüngste Angriff erfolgte als Reaktion auf einen Angriff auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa, die derzeit von den Huthis kontrolliert wird.
© 2026 dts Nachrichtenagentur