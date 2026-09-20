Moskau - Bei einem nächtlichen ukrainischen Drohnenangriff auf die Region Moskau sind russischen Angaben zufolge mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden teilten mit, dass es sich um den "bisher größten Drohnenangriff" auf Moskau handele. Der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin erklärte, dass die Ukraine eine Ölraffinerie getroffen habe.



Sobjanin sagte, der Angriff sei mit dem Ziel geplant worden, die noch laufenden Wahlen zu stören. Russland befindet sich am letzten Tag der Parlamentswahlen. Beide Länder greifen zudem weiterhin die Energieinfrastruktur des jeweils anderen an. Trotz einer Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, dass eine Einigung zum Stopp der Angriffe erzielt worden sei, setzten die Angriffe sich fort.



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommentierte den Angriff auf die Ölraffinerie am Sonntagvormittag und erklärte, dass die ukrainischen Langstreckenangriffe "erhebliche Auswirkungen" in der Moskauer Region gehabt hätten. Es seien "wichtige Einrichtungen" der russischen Ölindustrie und Logistik getroffen worden. Selenskyj forderte Russland erneut auf, den Krieg zu beenden und Schritte zur Deeskalation zu unternehmen.





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