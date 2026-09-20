Port Moresby - In Papua-Neuguinea hat sich am Sonntag ein Erdbeben mittlerer Stärke ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 6,4 an. Diese Werte werden oft später korrigiert.
Das Beben ereignete sich um 19:17 Uhr Ortszeit (11:17 Uhr deutscher Zeit) im Nordosten der Insel Neuguinea. Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von 104 Kilometern. Das Epizentrum lag etwa 49,6 Kilometer nordnordöstlich der Kleinstadt Kainantu in der Provinz Eastern Highlands.
Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor. Beben dieser Stärke können regelmäßig im Umkreis von bis zu 70 Kilometern Schäden anrichten.
Das Beben ereignete sich um 19:17 Uhr Ortszeit (11:17 Uhr deutscher Zeit) im Nordosten der Insel Neuguinea. Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von 104 Kilometern. Das Epizentrum lag etwa 49,6 Kilometer nordnordöstlich der Kleinstadt Kainantu in der Provinz Eastern Highlands.
Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor. Beben dieser Stärke können regelmäßig im Umkreis von bis zu 70 Kilometern Schäden anrichten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur