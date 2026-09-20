Berlin - In Berlin haben bei der Abgeordnetenhauswahl bis zum Mittag etwas mehr Menschen ihre Stimme abgegeben als beim letzten Mal vor drei Jahren. Bis 12 Uhr haben laut Auskunft des Landeswahlleiters rund 448.000 Personen gewählt und damit knapp 107.000 mehr als vor drei Jahren zu diesem Zeitpunkt.
Der Vergleich der absoluten Zahlen sei jedoch nur bedingt aussagekräftig, da hierbei die Anzahl der ausgestellten Wahlscheine nicht berücksichtigt werde. Wenn man diese miteinrechne, betrage die Wahlbeteiligung bis 12 Uhr 27,9 Prozent. 2023 lag die Zahl zum gleichen Zeitpunkt bei 23,4 Prozent.
Die höchste Wahlbeteiligung zur Mittagszeit wurde aus dem Bezirk Treptow-Köpenick gemeldet (30,5 Prozent), die niedrigste aus Mitte mit 24,8 Prozent. Höher als vor drei Jahren war die Wahlbeteiligung bis zum Mittag in allen Berliner Bezirken.
Immerhin: Größere Störungen scheint es diesmal nicht zu geben: "Die Wahl in den 2.542 Berliner Wahllokalen verläuft bisher ruhig", hieß es vom Landeswahlleiter.
Der Vergleich der absoluten Zahlen sei jedoch nur bedingt aussagekräftig, da hierbei die Anzahl der ausgestellten Wahlscheine nicht berücksichtigt werde. Wenn man diese miteinrechne, betrage die Wahlbeteiligung bis 12 Uhr 27,9 Prozent. 2023 lag die Zahl zum gleichen Zeitpunkt bei 23,4 Prozent.
Die höchste Wahlbeteiligung zur Mittagszeit wurde aus dem Bezirk Treptow-Köpenick gemeldet (30,5 Prozent), die niedrigste aus Mitte mit 24,8 Prozent. Höher als vor drei Jahren war die Wahlbeteiligung bis zum Mittag in allen Berliner Bezirken.
Immerhin: Größere Störungen scheint es diesmal nicht zu geben: "Die Wahl in den 2.542 Berliner Wahllokalen verläuft bisher ruhig", hieß es vom Landeswahlleiter.
© 2026 dts Nachrichtenagentur