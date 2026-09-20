Cottbus - Am 6. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga haben sich Energie Cottbus und der FC St. Pauli mit einem 1:1 unentschieden getrennt.
In der 21. Minute sah St. Paulis Tomoya Ando die Gelb-Rote Karte, nachdem er Energie-Stürmer Moritz Hannemann am Trikot gezogen hatte.
In der 37. Minute erzielte Justin Butler den Führungstreffer für die Hausherren. Hannemann hatte für seinen Teamkollegen Butler abgelegt, der sich um St. Paulis Eric Smith drehte und anschließend aus etwa 18 Metern abzog. Sein Schuss schlug unhaltbar für Energie-Torhüter Ben Voll halbhoch im linken Eck ein.
In der 80. Minute erzielte Martijn Kaars den Ausgleichstreffer für die Gäste. St. Paulis Stürmer Ricky-Jade Jones war auf den linken Flügel gezogen und hatte von dort nach innen geflankt, wo Kaars das Leder aus kurzer Distanz ins Tor köpfte.
Durch das Unentschieden rückt St. Pauli auf den 8. Tabellenplatz vor, während Cottbus auf dem 7. Rang bleibt.
Die weiteren Ergebnisse: Hannover 96 - VfL Bochum 2:1, Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim 2:2.
In der 21. Minute sah St. Paulis Tomoya Ando die Gelb-Rote Karte, nachdem er Energie-Stürmer Moritz Hannemann am Trikot gezogen hatte.
In der 37. Minute erzielte Justin Butler den Führungstreffer für die Hausherren. Hannemann hatte für seinen Teamkollegen Butler abgelegt, der sich um St. Paulis Eric Smith drehte und anschließend aus etwa 18 Metern abzog. Sein Schuss schlug unhaltbar für Energie-Torhüter Ben Voll halbhoch im linken Eck ein.
In der 80. Minute erzielte Martijn Kaars den Ausgleichstreffer für die Gäste. St. Paulis Stürmer Ricky-Jade Jones war auf den linken Flügel gezogen und hatte von dort nach innen geflankt, wo Kaars das Leder aus kurzer Distanz ins Tor köpfte.
Durch das Unentschieden rückt St. Pauli auf den 8. Tabellenplatz vor, während Cottbus auf dem 7. Rang bleibt.
Die weiteren Ergebnisse: Hannover 96 - VfL Bochum 2:1, Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim 2:2.
© 2026 dts Nachrichtenagentur