Schwerin - In Mecklenburg-Vorpommern haben bei der Landtagswahl bis zum frühen Nachmittag deutlich mehr Menschen ihre Stimme abgegeben als beim letzten Mal vor fünf Jahren.
Bis 14 Uhr haben laut Auskunft des Landeswahlleiters 40,7 Prozent der rund 1,3 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme zur Landtagswahl in den Wahllokalen abgegeben, teilte Landeswahlleiter Christian Boden mit. 2021 lag die Zahl zum gleichen Zeitpunkt bei 32,5 Prozent. Die endgültige Wahlbeteiligung betrug damals 70,8 Prozent.
Der Landeswahlleiter rief erneut alle Wahlberechtigten auf, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. "Sollten Sie bislang noch nicht gewählt haben, geben Sie noch bis 18 Uhr Ihre Stimme ab. Nur wer wählt, entscheidet auch mit", so Boden.
Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet, direkt im Anschluss werden erste Prognosen veröffentlicht.
Bis 14 Uhr haben laut Auskunft des Landeswahlleiters 40,7 Prozent der rund 1,3 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme zur Landtagswahl in den Wahllokalen abgegeben, teilte Landeswahlleiter Christian Boden mit. 2021 lag die Zahl zum gleichen Zeitpunkt bei 32,5 Prozent. Die endgültige Wahlbeteiligung betrug damals 70,8 Prozent.
Der Landeswahlleiter rief erneut alle Wahlberechtigten auf, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. "Sollten Sie bislang noch nicht gewählt haben, geben Sie noch bis 18 Uhr Ihre Stimme ab. Nur wer wählt, entscheidet auch mit", so Boden.
Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet, direkt im Anschluss werden erste Prognosen veröffentlicht.
© 2026 dts Nachrichtenagentur