Washington - US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, den von ihm geplanten massiven "Triumphbogen" auch zu einem hochmodernen Militärkomplex machen zu wollen. Das teilte er am Sonntag über seinen Kurznachrichtendienst Truth Social mit. Der Komplex soll demnach mit Scharfschützen und Drohnenlagern ausgestattet werden.
Die Arbeiten an dem circa 76 Meter hohen Bogen sollten noch in diesem Monat beginnen, mit Ausgrabungen auf der gegenüberliegenden Seite des Potomac River von Washington, D.C., in der Nähe des Arlington National Cemetery. Der Bogen soll mit Granit verkleidet und mit drei goldenen Statuen gekrönt werden und eine Aussichtsplattform erhalten.
Trump erklärte, dass der Bogen große Mengen an Drohnen und Scharfschützenmunition beherbergen und schnell einsatzbereit gemacht werden könne. Er ergänzte, dass es keine vergleichbare Einrichtung weltweit gebe. Die Entwicklung des Bogens ist Teil des umfassenderen Plans des Präsidenten, seinen architektonischen Stempel auf die Hauptstadt zu setzen.
Die Arbeiten an dem circa 76 Meter hohen Bogen sollten noch in diesem Monat beginnen, mit Ausgrabungen auf der gegenüberliegenden Seite des Potomac River von Washington, D.C., in der Nähe des Arlington National Cemetery. Der Bogen soll mit Granit verkleidet und mit drei goldenen Statuen gekrönt werden und eine Aussichtsplattform erhalten.
Trump erklärte, dass der Bogen große Mengen an Drohnen und Scharfschützenmunition beherbergen und schnell einsatzbereit gemacht werden könne. Er ergänzte, dass es keine vergleichbare Einrichtung weltweit gebe. Die Entwicklung des Bogens ist Teil des umfassenderen Plans des Präsidenten, seinen architektonischen Stempel auf die Hauptstadt zu setzen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur