Schwerin - Vor dem Schweriner Landtag haben sich am Abend der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern Gegner der AfD zu einer Demo versammelt, um für ein Verbot der Partei zu demonstrieren.
Auch der berüchtigte Protestbus "Adenauer SRP+" vom "Zentrum für Politische Schönheit" (ZPS) war vor Ort. Aus dem Bus wurden lautstark Lieder abgespielt - unter anderem der Song "Scheiß AfD". Zudem wurde vor dem Schweriner Stadtschloss ein großes Transparent für ein AfD-Verbot ausgerollt.
Die Landtagswahl läuft noch bis 18 Uhr, direkt im Anschluss werden erste Prognosen veröffentlicht. Aussichten auf eine Regierungsbeteiligung hat die AfD im Gegensatz zur Wahl in Sachsen-Anhalt vor zwei Wochen eher nicht. Laut den Umfragen ist ein Zweikampf der SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und der AfD zu erwarten.
Auch der berüchtigte Protestbus "Adenauer SRP+" vom "Zentrum für Politische Schönheit" (ZPS) war vor Ort. Aus dem Bus wurden lautstark Lieder abgespielt - unter anderem der Song "Scheiß AfD". Zudem wurde vor dem Schweriner Stadtschloss ein großes Transparent für ein AfD-Verbot ausgerollt.
Die Landtagswahl läuft noch bis 18 Uhr, direkt im Anschluss werden erste Prognosen veröffentlicht. Aussichten auf eine Regierungsbeteiligung hat die AfD im Gegensatz zur Wahl in Sachsen-Anhalt vor zwei Wochen eher nicht. Laut den Umfragen ist ein Zweikampf der SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und der AfD zu erwarten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur