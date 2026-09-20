Leverkusen - Am 4. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen gegen RB Leipzig mit 2:0 gewonnen.
In der 44. Minute erzielte Patrik Schick den Führungstreffer für die Hausherren. Der Leverkusener Verteidiger Miguel Gutierrez hatte aus dem linken Halbfeld ins Zentrum geflankt, wo Schick angerannt kam und das Leder nahe des Elfmeterpunktes per Grätsche ins linke Eck drückte.
In der 57. Minute baute Miguel Gutierrez die Leverkusener Führung weiter aus. Der Leverkusener Mittelfeldspieler Ibrahim Maza war auf der rechten Seite nicht zu stoppen und flankte anschließend flach ins Zentrum, wo RB-Verteidiger Willi Orban die Kugel zunächst durchließ, sodass sein Teamkollege Ridle Baku davon überrascht wurde und dann direkt in die Füße von Leverkusens Verteidiger Miguel klärte. Letzterer zog daraufhin von der Kante des Strafraums aus etwa 16 Metern ab, wobei der Schuss noch leicht abgefälscht wurde und im linken Eck einschlug.
Durch den Sieg rückt Leverkusen vorerst auf den 5. Tabellenplatz vor, während Leipzig zunächst auf den 8. Rang abrutscht.
In der 44. Minute erzielte Patrik Schick den Führungstreffer für die Hausherren. Der Leverkusener Verteidiger Miguel Gutierrez hatte aus dem linken Halbfeld ins Zentrum geflankt, wo Schick angerannt kam und das Leder nahe des Elfmeterpunktes per Grätsche ins linke Eck drückte.
In der 57. Minute baute Miguel Gutierrez die Leverkusener Führung weiter aus. Der Leverkusener Mittelfeldspieler Ibrahim Maza war auf der rechten Seite nicht zu stoppen und flankte anschließend flach ins Zentrum, wo RB-Verteidiger Willi Orban die Kugel zunächst durchließ, sodass sein Teamkollege Ridle Baku davon überrascht wurde und dann direkt in die Füße von Leverkusens Verteidiger Miguel klärte. Letzterer zog daraufhin von der Kante des Strafraums aus etwa 16 Metern ab, wobei der Schuss noch leicht abgefälscht wurde und im linken Eck einschlug.
Durch den Sieg rückt Leverkusen vorerst auf den 5. Tabellenplatz vor, während Leipzig zunächst auf den 8. Rang abrutscht.
© 2026 dts Nachrichtenagentur