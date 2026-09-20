Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz will sich am Abend der Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern kurz nach 18 Uhr in der CDU-Parteizentrale in der Hauptstadt vor der Presse äußern. Wie die "Bild" berichtet, will der CDU-Vorsitzende eine nach "vorne" gerichtete Botschaft aussenden.
Weitere Details waren zunächst unklar. Dem Vernehmen nach droht den Christdemokraten vor allem im Nordosten eine heftige Wahlschlappe. Zuletzt waren die Rufe nach einem Kanzlertausch immer lauter geworden, was durch weitere Wahlniederlagen wohl noch weiter an Fahrt aufnehmen dürfte.
Weitere Details waren zunächst unklar. Dem Vernehmen nach droht den Christdemokraten vor allem im Nordosten eine heftige Wahlschlappe. Zuletzt waren die Rufe nach einem Kanzlertausch immer lauter geworden, was durch weitere Wahlniederlagen wohl noch weiter an Fahrt aufnehmen dürfte.
© 2026 dts Nachrichtenagentur