Schwerin - Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist die AfD laut den 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF knapp vor der SPD stärkste Kraft geworden.
Im Durchschnitt kommt die Partei von Spitzenkandidat Leif-Erik Holm auf 37,5 Prozent, vor den Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mit 36 Prozent. Mit sehr viel Abstand dahinter folgt die Linke mit im Schnitt 6,8 Prozent. Über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen es zudem gerade so die Grünen (5,5 Prozent) und die CDU (5,3 Prozent), wobei vor allem Letztere noch etwas zittern muss. Für das BSW (4,9 Prozent) könnte es ebenfalls noch reichen. Die FDP kommt nur noch auf 1,1 Prozent, die Sonstigen erreichen zusammen im Schnitt 3,0 Prozent.
Die Daten beruhen auf Nachwahlbefragungen von Infratest (ARD) und Forschungsgruppe Wahlen (ZDF), die am Sonntag in den Wahllokalen durchgeführt wurden.
Im Durchschnitt kommt die Partei von Spitzenkandidat Leif-Erik Holm auf 37,5 Prozent, vor den Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mit 36 Prozent. Mit sehr viel Abstand dahinter folgt die Linke mit im Schnitt 6,8 Prozent. Über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen es zudem gerade so die Grünen (5,5 Prozent) und die CDU (5,3 Prozent), wobei vor allem Letztere noch etwas zittern muss. Für das BSW (4,9 Prozent) könnte es ebenfalls noch reichen. Die FDP kommt nur noch auf 1,1 Prozent, die Sonstigen erreichen zusammen im Schnitt 3,0 Prozent.
Die Daten beruhen auf Nachwahlbefragungen von Infratest (ARD) und Forschungsgruppe Wahlen (ZDF), die am Sonntag in den Wahllokalen durchgeführt wurden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur