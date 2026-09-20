Berlin - Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin ist die Linke laut den 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF stärkste Kraft geworden.
Im Durchschnitt kommt die Partei von Spitzenkandidatin Elif Eralp auf 25,3 Prozent, vor der noch regierenden CDU mit 20,0 Prozent. Platz drei geht an die Grünen (15,3 Prozent), vor der AfD (14,8 Prozent), der SPD (12,0 Prozent) und dem BSW (5 Prozent). Die Sonstigen, darunter auch die FDP, erreichen zusammen im Schnitt 7,8 Prozent.
Die Daten beruhen auf Nachwahlbefragungen von Infratest (ARD) und Forschungsgruppe Wahlen (ZDF), die am Sonntag in den Wahllokalen durchgeführt wurden.
Im Durchschnitt kommt die Partei von Spitzenkandidatin Elif Eralp auf 25,3 Prozent, vor der noch regierenden CDU mit 20,0 Prozent. Platz drei geht an die Grünen (15,3 Prozent), vor der AfD (14,8 Prozent), der SPD (12,0 Prozent) und dem BSW (5 Prozent). Die Sonstigen, darunter auch die FDP, erreichen zusammen im Schnitt 7,8 Prozent.
Die Daten beruhen auf Nachwahlbefragungen von Infratest (ARD) und Forschungsgruppe Wahlen (ZDF), die am Sonntag in den Wahllokalen durchgeführt wurden.
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