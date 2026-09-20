Berlin - Nach den ersten Prognosen für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin hat Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp Veränderungen in der Hauptstadt angekündigt.
"Ab heute verändern wir gemeinsam unser Berlin und machen es zu einem besseren Ort", sagte sie am Sonntag bei der Wahlparty ihrer Partei. "In unserer Stadt hat die Liebe und die Gerechtigkeit über den Hass gewonnen", fügte sie hinzu.
Im Durchschnitt kommt die Partei von Eralp laut den Prognosen von ARD und ZDF auf 25,3 Prozent, vor der noch regierenden CDU mit 20,0 Prozent. Platz drei geht an die Grünen (15,3 Prozent), vor der AfD (14,8 Prozent), der SPD (12,0 Prozent) und dem BSW (5 Prozent). Die Sonstigen, darunter auch die FDP, erreichen zusammen im Schnitt 7,8 Prozent.
"Ab heute verändern wir gemeinsam unser Berlin und machen es zu einem besseren Ort", sagte sie am Sonntag bei der Wahlparty ihrer Partei. "In unserer Stadt hat die Liebe und die Gerechtigkeit über den Hass gewonnen", fügte sie hinzu.
Im Durchschnitt kommt die Partei von Eralp laut den Prognosen von ARD und ZDF auf 25,3 Prozent, vor der noch regierenden CDU mit 20,0 Prozent. Platz drei geht an die Grünen (15,3 Prozent), vor der AfD (14,8 Prozent), der SPD (12,0 Prozent) und dem BSW (5 Prozent). Die Sonstigen, darunter auch die FDP, erreichen zusammen im Schnitt 7,8 Prozent.
© 2026 dts Nachrichtenagentur