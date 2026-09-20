Schwerin - Nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sich trotz Platz zwei zufrieden mit dem Wahlergebnis ihrer Partei gezeigt.
"Was für eine Aufholjagd", rief sie am Sonntagabend bei der Wahlparty ihrer Partei in Schwerin den jubelnden Anhängern zu. "Vor einem Jahr hätten die wenigsten gedacht, dass es möglich ist, aufzuholen. Und überholen erschien bis inklusive heute vielen auch unmöglich." Aber man habe gezeigt, dass man der in Ostdeutschland starken AfD etwas entgegenzusetzen habe.
Laut den jüngsten Hochrechnungen von ARD und ZDF kommt die SPD im Schnitt auf 36,0 Prozent und liegt damit knapp hinter der AfD (37,5 Prozent). Die Linke kommt mit deutlichem Abstand dahinter auf 6,8 Prozent, vor den Grünen mit 6,8 Prozent. Die CDU (5,3 Prozent) und das BSW (4,9 Prozent) müssen noch zittern. Die FDP erreicht nur noch 1,1 Prozent und die Sonstigen kommen auf 3,1 Prozent.
"Was für eine Aufholjagd", rief sie am Sonntagabend bei der Wahlparty ihrer Partei in Schwerin den jubelnden Anhängern zu. "Vor einem Jahr hätten die wenigsten gedacht, dass es möglich ist, aufzuholen. Und überholen erschien bis inklusive heute vielen auch unmöglich." Aber man habe gezeigt, dass man der in Ostdeutschland starken AfD etwas entgegenzusetzen habe.
Laut den jüngsten Hochrechnungen von ARD und ZDF kommt die SPD im Schnitt auf 36,0 Prozent und liegt damit knapp hinter der AfD (37,5 Prozent). Die Linke kommt mit deutlichem Abstand dahinter auf 6,8 Prozent, vor den Grünen mit 6,8 Prozent. Die CDU (5,3 Prozent) und das BSW (4,9 Prozent) müssen noch zittern. Die FDP erreicht nur noch 1,1 Prozent und die Sonstigen kommen auf 3,1 Prozent.
© 2026 dts Nachrichtenagentur