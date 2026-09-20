Berlin - Nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat AfD-Chefin Alice Weidel einen "Regierungsauftrag" für ihre Partei beansprucht.
Die Wähler hätten der AfD ein "klares Mandat" für einen Regierungsauftrag gegeben, sagte sie am Wahlabend. Nun würden Gespräche geführt, man werde mit jedem zusammenarbeiten, der die Position der AfD vertritt. Bis auf das BSW schließen allerdings alle anderen Parteien eine Zusammenarbeit kategorisch aus.
Laut den jüngsten Hochrechnungen von ARD und ZDF kommt die SPD im Schnitt auf 35,8 Prozent und liegt damit etwas hinter der AfD (37,6 Prozent). Die Linke kommt mit deutlichem Abstand dahinter auf 7,0 Prozent, vor den Grünen mit 5,5 Prozent. Die CDU (5,3 Prozent) und das BSW (4,9 Prozent) müssen noch zittern. Die FDP erreicht nur noch 1,1 Prozent und die Sonstigen kommen auf 3,0 Prozent.
Die Wähler hätten der AfD ein "klares Mandat" für einen Regierungsauftrag gegeben, sagte sie am Wahlabend. Nun würden Gespräche geführt, man werde mit jedem zusammenarbeiten, der die Position der AfD vertritt. Bis auf das BSW schließen allerdings alle anderen Parteien eine Zusammenarbeit kategorisch aus.
Laut den jüngsten Hochrechnungen von ARD und ZDF kommt die SPD im Schnitt auf 35,8 Prozent und liegt damit etwas hinter der AfD (37,6 Prozent). Die Linke kommt mit deutlichem Abstand dahinter auf 7,0 Prozent, vor den Grünen mit 5,5 Prozent. Die CDU (5,3 Prozent) und das BSW (4,9 Prozent) müssen noch zittern. Die FDP erreicht nur noch 1,1 Prozent und die Sonstigen kommen auf 3,0 Prozent.
© 2026 dts Nachrichtenagentur