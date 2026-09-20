Ich habe kürzlich mit Christian Röhl gesprochen. Das YouTube-Video stieß in meinem Kanal auf viel Zuspruch. Seine Anlagephilosophie basiert auf unternehmerischem Denken, rationaler Cashflow-Analyse und einer disziplinierten Qualitätsauswahl - vor allem bekannt durch sein Konzept des "Dividendenadels". Er hat in dem Interview folgende 3 Dividenden-ETFs empfohlen, die er rät als Trio zu halten. Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer