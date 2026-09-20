Schwerin/Berlin - Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist die CDU auf ihr schlechtestes Ergebnis der Nachkriegsgeschichte in einem Land, im Bund und in Europa abgestürzt. Bei der Wahl des Berliner Landesparlaments wird die Linke deutlich stärkste Kraft vor der CDU, wie aus den Prognosen von ARD und ZDF hervorgeht. Die Linke könnte mit Spitzenkandidatin Elif Eralp erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen und der CDU den Posten abnehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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