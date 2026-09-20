Moskau - In Russland hat die Regierungspartei "Einiges Russland" die Parlamentswahlen wie erwartet klar gewonnen. Laut Nachwahlbefragungen kam sie auf rund 49 Prozent der Stimmen. Das ist ein leichtes Minus im Vergleich zu den letzten Wahlen.
Die Kommunistische Partei erreichte den Prognosen zufolge den zweiten Platz mit rund 14 Prozent der Stimmen. Diese Ergebnisse waren weitgehend erwartet worden. Internationale Beobachter halten die Wahlen in Russland für nicht demokratisch, da zahlreiche Oppositionsparteien im Vorfeld ausgeschlossen wurden.
Die Russen waren von Freitag bis Sonntag dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahl wurde erstmals auch in den von Russland kontrollierten Teilen der annektierten ukrainischen Regionen Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja abgehalten.
Die Kommunistische Partei erreichte den Prognosen zufolge den zweiten Platz mit rund 14 Prozent der Stimmen. Diese Ergebnisse waren weitgehend erwartet worden. Internationale Beobachter halten die Wahlen in Russland für nicht demokratisch, da zahlreiche Oppositionsparteien im Vorfeld ausgeschlossen wurden.
Die Russen waren von Freitag bis Sonntag dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahl wurde erstmals auch in den von Russland kontrollierten Teilen der annektierten ukrainischen Regionen Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja abgehalten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur