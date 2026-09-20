Paderborn - Zum Abschluss des 4. Spieltags der 1. Fußball-Bundesliga hat der SC Paderborn 07 gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 3:1 gewonnen.



In der 29. Minute erzielte Santiago Castaneda den Führungstreffer für die Gastgeber. Nach einem Eckball war Paderborns Mittelfeldspieler Castaneda nach zweimal zu kurz geklärtem Ball jeweils am gegnerischen Strafraum drangeblieben, hatte das Leder aufgenommen und vollendete anschließend per Drehschuss aus halblinken 17 Metern. Der Schuss wurde dabei noch von Hoffenheims Mittelfeldspieler Leon Avdullahu unhaltbar für Torhüter Oliver Baumann abgefälscht.



In der 42. Minute baute Stefano Marino die Paderborner Führung weiter aus. Nach einem Abschlag von Paderborns Torwart Nahuel Noll hatte sein Teamkollege Marvin Pieringer den Ball auf der rechten Seite behauptet und auf Laurin Curda weitergeleitet. Letzterer konnte Hoffenheims Koki Machida entwischen und anschließend flach ins Zentrum querlegen, wo Stefano Marino aus fünf Metern ins kurze Eck vollendete.



In der 50. Minute erzielte Adam Daghim den Anschlusstreffer für die Gäste. Hoffenheims Stürmer Max Moerstedt war per Steilpass in den gegnerischen Strafraum bedient worden, wo dieser per Außenrist für seinen eingelaufenen Teamkollegen Daghim ablegte. Letzterer schob die Kugel per Flachschuss aus 14 Metern überlegt an Paderborns Keeper Noll vorbei ins Tor.



In der 69. Minute baute Steffen Tigges die Führung für die Hausherren wieder aus. Nach einem Abschlag von Paderborns Torwart Noll waren die Ostwestfalen bis an den gegnerischen Strafraum vorgestoßen, wo Jonah Sticker von der linken Seite ins Zentrum flankte. Anschließend konnte sich Tigges im Kopfballduell gegen Hoffenheims Verteidiger Albian Hajdari durchsetzen und traf per Kopfball aus halbrechten fünf Metern ins linke Eck zum 3:1-Endstand.



Durch den Sieg rückt Paderborn auf den 12. Tabellenplatz vor, während Hoffenheim auf den 14. Rang abrutscht.





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