Schwerin - In den Hochrechnungen für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist die CDU mittlerweile unter die Fünf-Prozent-Hürde gerutscht.
Sowohl bei der ARD als auch beim ZDF kommen die Christdemokraten laut neuestem Stand nur noch auf 4,9 Prozent und würden damit aus dem Landtag fliegen.
Wahlsieger ist derweil die AfD, die im Schnitt auf 38,2 Prozent kommt. Dahinter folgt die SPD mit 35,5. Die Linke liegt bei 6,5 Prozent und die Grünen bei 5,6 Prozent. Das BSW (4,9 Prozent) muss derweil um den Einzug in den Landtag bangen. Ohne CDU und AfD hätte die SPD zusammen mit den Linken und den Grünen eine Mehrheit im Parlament.
Sowohl bei der ARD als auch beim ZDF kommen die Christdemokraten laut neuestem Stand nur noch auf 4,9 Prozent und würden damit aus dem Landtag fliegen.
Wahlsieger ist derweil die AfD, die im Schnitt auf 38,2 Prozent kommt. Dahinter folgt die SPD mit 35,5. Die Linke liegt bei 6,5 Prozent und die Grünen bei 5,6 Prozent. Das BSW (4,9 Prozent) muss derweil um den Einzug in den Landtag bangen. Ohne CDU und AfD hätte die SPD zusammen mit den Linken und den Grünen eine Mehrheit im Parlament.
© 2026 dts Nachrichtenagentur