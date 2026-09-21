Schwerin - Nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist in der Nacht zu Montag das vorläufige amtliche Endergebnis veröffentlicht worden.



Demnach wird die AfD mit 38,2 Prozent stärkste Kraft, dahinter liegt die SPD mit 35,5 Prozent. Die CDU fährt ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis bei einer Landtagswahl ein und scheitert mit 4,9 Prozent an der 5-Prozent-Hürde.



Auch die FDP, die bisher tatsächlich noch im Schweriner Landtag vertreten war, geht in die außerparlamentarische Opposition und kommt nur noch auf 1,0 Prozent. Die Liberalen liegen damit sogar hinter der Tierschutzpartei, die 1,1 Prozent erreicht.



Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kann nun nur noch mit Linken und Grünen zusammen eine Mehrheit im Parlament in Schwerin bilden. Die Linkspartei kommt dabei auf 6,5 und die Grünen auf 5,7 Prozent.



Das BSW verpasst bei ihrer Premiere im Nordosten die 5-Prozent-Hürde und kommt auf 4,8 Prozent. Unter den Kleinstparteien sticht die "Handwerker Partei Deutschland" hervor, die 0,5 Prozent erreicht, die Freien Wähler kommen nur auf 0,4 Prozent, die Satire-Partei "Die Partei" liegt bei 0,3 Prozent, ebenso wie das "Team Freiheit". Alle anderen Parteien sind noch schwächer: Jeweils 0,2 Prozent bekommen Piraten und Volt, bei 0,1 Prozent sind jeweils ÖDP, Bündnis C, KPD, PdF und WLD.





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