Die tägliche Spritze hat ihre besten Tage hinter sich. Biologika als Tablette zu schlucken galt lange als Utopie, seit diesem Jahr wird daraus ein Milliardengeschäft. Am 17. September 2026 gab Novo Nordisk eine Partnerschaft mit Orbis Medicines über bis zu 1,4 Mrd. USD bekannt, um Injektionen oral verfügbar zu machen. Im Februar sicherten sich die Dänen die Partnerschaft mit Vivtex über bis zu 2,1 Mrd. USD. Wer Peptide durch den Magen bringt, dem könnte die Branche die Tür einrennen. Wir sehen uns daher Novo Nordisk, BioNxt Solutions und Evotec an, die den Trend vom Einkauf über die Technologie bis zur Entwicklung abdecken.Den vollständigen Artikel lesen ...
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