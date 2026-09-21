von Patrick Gunti Wie viel Entscheidungsfreiheit darf künstliche Intelligenz erhalten? Während führende Köpfe der Branche vor den Risiken immer leistungsfähigerer Systeme warnen, arbeitet Open Systems bereits mit spezialisierten KI-Agenten für Netzwerk und Cybersicherheit. CTO Markus Ehrenmann erklärt im Interview, weshalb Autonomie kein Alles-oder-nichts-Prinzip ist, wie die KI-Operatorin Lucy Kunden im Alltag unterstützt und was das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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