Der DAX bleibt im Konsolidierungsmodus. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung geriet das größte deutsche Börsenbarometer am Freitag wieder unter Abgabedruck. Auf Wochensicht summierten sich die Abschläge auf mehr als 200 Punkte bzw. -0,87%. Die höchsten Verluste gab es bei Mercedes-Benz und Heidelberg Materials, Qiagen war bester DAX-Performer. Das können Anleger in der neuen Handelswoche erwarten. Die Bären lassen sich nicht unterkriegen KI- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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