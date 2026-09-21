Die SpaceX-Aktie verlor am Freitag -1,3% auf 152,71 US$, nachdem der nächste Starship-Flug vom 22. auf den 28. September verschoben worden war. Gleichzeitig zogen Privatanleger innerhalb von drei Wochen netto rund 570 Millionen US$ aus der Aktie ab. Ein Zusammenhang liegt auf den ersten Blick nahe - bei genauerer Betrachtung ist die sechstägige Verzögerung jedoch kaum der eigentliche Grund für die Verkäufe. Die Privatanleger nehmen Gewinne mit Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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