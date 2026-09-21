Die Renk-Aktie hat sich am Freitag mit einem Kursgewinn von +5,61% zurückgemeldet. Zuvor war der Titel zeitweise unter 41,00 € gefallen und notiert trotz der Gegenbewegung weiterhin rund -52% unter seinem Rekordhoch. Nun trifft der Kurs auf eine entscheidende Unterstützungszone. Beginnt hier die erhoffte Trendwende? Chartanalyse zur Renk-Aktie Die Renk-Aktie befindet sich weiterhin in einem intakten Abwärtstrend. Seit dem Zwischenhoch zu Jahresbeginn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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